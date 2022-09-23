Алексей Текслер указал малому и среднему бизнесу точки роста

Глава в Челябинской области прогнозирует значительное развитие в пяти сферах

Задача правительства Челябинской области на ближайшие 5—10 лет — ежегодный рост экономики региона на 4%. При этом рост малого и среднего бизнеса ожидается на уровне 5—6% в год. Об этом губернатор Алексей Текслер рассказал на форуме «Бизнес Урала», сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Мероприятие провело региональное отделение организации «Опора России» в честь своего 20-летия. Организаторы решили посмотреть в будущее, поэтому темой форума стала фраза «20 лет тому вперед».





«Каким будет Челябинск в 2042 году? Думаю, правильно говорить о том, что будет в течение этих 20 лет. Мы живем здесь и сейчас, у нас есть текущие задачи, по которым нужно обеспечить неуклонное развитие. От малого и среднего бизнеса в том числе зависит, каким будет наш регион. Мы ежегодно растем по ВРП. В нем 27% — это доля МСП. В условиях санкционного давления важно видеть точки опоры для дальнейшего развития. Хребет экономики — конечно, крупные промышленные предприятия. Но они обычно растут медленнее. Поэтому залог успеха — динамичный рост малого и среднего бизнеса», — комментирует губернатор Алексей Текслер.





Глава региона перечислил направления в сфере малого и среднего бизнеса, которые будут динамично развиваться. Это компании, связанные с промышленностью. Зачастую это инновационный бизнес, который обеспечивает импортозамещение. Еще один драйвер — сельское хозяйство, ведь продовольственная безопасность важна. Развиваться будут IT-сектор, туризм, креативные индустрии.

«Надо создавать условия, чтобы обеспечить динамичное развитие региона. Мы продолжим заниматься бюджетными инвестициями, вкладываться в развитие наших городов. Создание благоприятных условий для жизни позволяет гражданам выбирать регион, чтобы учиться, работать, создавать семьи — видеть свое будущее вместе с нами. Межрегиональная конкуренция растет, поэтому нам необходимо заниматься поддержкой, в том числе малого и среднего бизнеса. У нас все необходимое для развития — научный, культурный потенциал», — отметил губернатор Челябинской области.





В рамках поддержки малого и среднего бизнеса в Челябинской области установлен налог для самозанятых. По словам Алексея Текслера, в этом году объем поступлений по нему приблизится к 300 млн рублей. Эти деньги направят на развитие муниципалитетов. Кроме того, снижены до минимума ставки по УСН для обрабатывающих производств, сферы научных исследований, телекоммуникационной отрасли, социально ориентированных некоммерческих организаций, туристической деятельности, сферы гостеприимства и развлечений. Установлены нулевые ставки для сельхозтоваропроизводителей при применении единого сельскохозяйственного налога, если они сохраняют и расширяют штат. В целом объем региональных мер господдержки для бизнеса в этом году составляет 4,5 млрд рублей.

Президент «Опоры России» Александр Калинин тоже уверен, что точки роста в Челябинской области — обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство, два столпа экономики. В этих сферах, а также в туризме и IT, ожидается ежегодно двузначный рост по оборотам и доходам. Для поддержки малого и среднего бизнеса по всей стране «Опора России» разработала программу «Новая экономическая политика 2022». Среди предложений — кредитование строительства оптовых продовольственных центров, развитие ярмарок, расширение сфер для самозанятых и вовлечение их в систему социального страхования, снятие ограничения по возрасту и доходам для работников IT-компаний, чтобы проще получать ипотеку, корректировка тарифов на ЖКХ и субсидирование подключения к электричеству, газу, теплу и воде.





«Важен импорт, когда с полок пропадают разные товары. Малый бизнес может успешнее крупных компаний работать по параллельному импорту. Сейчас это точка роста. „Опора“ выступает за продление параллельного импорта. Меру нужно внести в гражданский кодекс, союзный договор со странами ЕврАзЭС. Запрет параллельного импорта был навязан транснациональными компаниями. На этом они зарабатывают сверхприбыли. Сейчас же наши граждане лишены даже сервисного обслуживания», — добавляет Александр Калинин.

Кроме того, нужно развивать экспортную деятельность. Для этого в Челябинской области есть и новый терминал аэропорта, и сухой порт «Южноуральский». По словам Калинина, востребована логистическая субсидия и ее надо увеличить для малого и среднего бизнеса.