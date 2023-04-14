Алексей Текслер рассказал на заседании Минфина и Минэкономразвития, как нарастить инвестиционную активность

Губернатор предлагает продлить программу инфраструктурных бюджетных кредитов

Алексей Текслер рассказал на заседании Минфина и Минэкономразвития о наращивании инвестиционной активности Губернатор предлагает продлить программу инфраструктурных бюджетных кредитов

Губернатор Челябинской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер принял участие в совместном расширенном заседании коллегии Минэкономразвития и Минфина России. В своем выступлении он сделал акцент на укреплении инвестиционной активности — в том числе, на продлении программы инфраструктурных бюджетных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На заседании коллегии участники обсудили итоги работы в 2022 году и задачи на 2023 год. Совещание проводил председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Рассчитываем, что по мере завершения периода адаптации сможем уже в 2025 году выйти на параметры „бюджетных правил“, что позволит укрепить доверие к экономической политике на долгосрочную перспективу. И, конечно, подтвердить устойчивость нашей системы, обеспечить доступность частного кредита как источника для развития. Разумеется, при сохранении нынешних приоритетов финансирования. Это вопросы безопасности страны, социальная поддержка уязвимых категорий граждан, технологическое развитие, расширение инфраструктуры и интеграция наших новых регионов», — сказал Михаил Мишустин.

Во время своего выступления Алексей Текслер отметил, что экономика страны адаптировалась к современным реалиям, и немалую роль в этом сыграло взаимодействие федеральной и региональных властей, Госдумы и Совфеда, Банка России и всего банковского сектора. Губернатор Челябинской области внес ряд предложений на ближайшее будущее, в том числе — продлить программу инфраструктурных бюджетных кредитов до 2030 года.

«Считаем, что ее нужно развивать. Как и программу „инфраструктурного меню“. В этом году выделены дополнительные ресурсы. Спасибо президенту, правительству за эти решения. Сегодня это реально эффективный набор инструментов финансирования крупных и значимых проектов для регионов, которые по цепочке создают спрос на различную промышленную продукцию, формируют инвесториентиры для расширения ее производства, стимулируют малый и средний бизнес», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также губернатор поделился предложениями, касающимися инвестирования частного бизнеса, корпоративного сектора: увеличение объемов долгосрочных сбережений граждан через стимулирование их инвестирования в реальный сектор; развитие сектора проектного кредитования, в том числе через банковскую систему; обеспечение длинными деньгами институтов развития, а через них — банков.

Помимо этого Алексей Текслер рассказал об инициативах комиссии в области межбюджетных отношений, в том числе, о зачислении в региональные бюджеты части акцизов на табак. А затем предложил усовершенствовать механизмы Единого налогового счета.

Михаил Мишустин поблагодарил коллег, в том числе Алексея Текслера за своевременные решения и слаженную совместную работу.