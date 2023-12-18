Алексей Текслер провел итоговое заседание комиссии Госсовета

Определены планы погашения бюджетных кредитов

Сегодня, 18 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел итоговое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава области представил итоги работы Комиссии и акцентировал внимание на ключевых предложениях на будущее. Участие в заседании приняли помощник Президента России Игорь Левитин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, главы субъектов России. С рядом предложений выступил также председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Ключевыми решениями в 2023 году стали: ✔предоставление бюджетных кредитов регионам на опережающее финансирование развития инфраструктуры. Работа реализована по поручению Президента РФ;

✔совершенствование механизма предоставления инвестиционного налогового вычета и подходов к частичной компенсации выпадающих доходов региональных бюджетов от его применения;

✔сохранение на 2024 год практики постепенного снижения дотации «на выравнивание» в течение трех лет темпом 75-50-25 % для регионов, которые превышают критерий выравнивания.

✔работа по поддержанию заработной платы в бюджетной сфере на уровнях, предусмотренных «майскими» Указами. Так, объем дотаций регионам на увеличение зарплаты увеличен с 90 до 100 млрд руб., а на следующий год, с учетом новых территорий, он увеличен до 108 млрд руб.

✔реализация ряда инициатив, позволяющих донастроить механизм Единого налогового счета.

Алексей Текслер предметно остановился на важных предложениях комиссии.

«Приближается время платить по бюджетным кредитам, которые ранее были реструктурированы. Их реструктуризация была организована в первую очередь из-за необходимости направлять дополнительные средства бюджетам на антиковидные меры, контрсанкции, национальные проекты, новые инвестиционные проекты. Спасибо за эти решения Президенту и Правительству РФ. В результате все регионы справились с теми вызовами, с которыми столкнулись. Но вызовы, во многом остались, и мы видим „горб“ платежей, с которым нам предстоит столкнуться с 2025 года. Поэтому мы предлагаем поработать над тем, чтобы где-то отодвинуть, где-то распределить более плавно по годам эту долговую нагрузку», — отметил губернатор.

Также Алексей Текслер озвучил предложение о продлении программы инфраструктурных-бюджетных кредитов, как минимум до 2030 года.