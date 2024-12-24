Алексей Текслер принял участие в обсуждении судьбы Почты России

Стратегию развития предприятия до 2030 года рассматривали на стратсессии в правительстве страны

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в стратегической сессии под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина. Стратсессия была посвящена стратегии развития АО «Почта России» до 2030 года, сообщает пресс-служба кабмина.

Среди задач, которые выполняет сегодня «Почта России», Михаил Мишустин отметил такие социально значимые, как: предоставление гражданам возможность оплачивать коммунальные услуги, получать пенсии и пособия, интернет-заказы, отправлять денежные переводы и запросы в госорганы.

Он напомнил о том, что президент России обозначил национальные цели развития, которые, в частности, направлены на построение устойчивой и динамичной экономики, укрепление социальной сферы. Для этого с 1 января запускаются новые нацпроекты. Обновленный вариант стратегии развития почтового оператора должен быть актуализирован согласно задачам, поставленным главой государства. Прежде всего, в части цифровизации ключевых отраслей. И «Почта России» уже ведет соответствующую работу.

Говоря о дальнейшем развитии работы компании, Михаил Мишустин отметил необходимость расширять практику применения электронных сервисов, совершенствовать операционные и ИТ-системы, использовать возможности робототехники в логистических центрах, задействовать для этого отечественные решения и разработки, чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков.

«Такие меры необходимы для повышения доступности услуг, развития дистанционных сервисов и ускоренной доставки, чтобы соответствовать запросам времени и потребностям людей», — отметил глава кабмина.

Управление федеральной почтовой связи Челябинской области является одним из крупнейших управлений «Почты России». В ее состав входит 12 почтамтов, 725 отделений почтовой связи, из которых более половины работает на селе. В почтовых отделениях оборудовано 2 965 автоматизированных рабочих мест, установлено 27 систем управления электронной очередью.

С 2022 года по поручению президента России реализуется проект модернизации сельских отделений почтовой связи. В результате в регионе в 2022-2023 годах были обновлены 98 сельских отделений «Почты России». В этом году завершена модернизация 11 участков, ведутся работы по обновлению еще в 12 сельских отделениях почтовой связи. На 2025 год запланирована модернизация еще 15 отделений.

Напомним, Алексей Текслер неоднократно отмечал особую роль почтового отделения именно для сельской местности:

«Для сельской местности „Почта России“ является своего рода многофункциональным центром, где помимо почтовых услуг оказываются и другие услуги по самым разным направлениям», — говорил губернатор.

Кроме того, УФПС совместно с правительством Челябинской области реализует программу паритетных ремонтов. Так, в 2022-2023 годах за счет средств областного бюджета отремонтировано пять городских отделений почтовой связи в Челябинске, Пласте, Юрюзани и Новогорном. В текущем году осуществляется ремонт пяти отделений почтовой связи в Челябинске, Магнитогорске, Миассе (из них ремонт трех отделений связи завершен, плановый срок по остальным — до конца 2024 года).

Напомним, со стороны региона оказывается и другая помощь. Почтовые отделения освобождены от налога на имущество, что дает возможность инвестировать в ремонт и строительство новых отделений почтовой связи.

Одним из приоритетов в развитии Почты России на Южном Урале наряду с цифровизацией и укреплением материально-технической базы Алексей Текслер называл работу с кадрами и развитие кадрового потенциала.