Алексей Текслер: поддержка проектов «Почты России» на Южном Урале будет продолжена

Губернатор провел встречу с новым директором челябинского филиала «Почты России» Константином Болдыревым

Цифровизация, материально-техническое обновление, повышение качества обслуживания населения и работа с кадрами — приоритеты работы «Почты России» были обозначены на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с новым руководителем челябинского филиала предприятия Константином Болдыревым. Во встрече также приняла участие руководитель макрорегиона Урал «Почты России» Наталья Алемасова.

«Для сельской местности „Почта России“ является своего рода многофункциональным центром, где помимо почтовых услуг оказываются и другие услуги по самым разным направлениям», — заметил глава региона.

Губернатор напомнил, что совместно с «Почтой России» по поручению президента РФ и под патронажем «Единой России» несколько лет регион ведет работу по ремонту и строительству новых отделений в сельской местности. Помимо этого, на паритетных основах с «Почтой России» Челябинская область ремонтирует отделения и в крупных городах.

«Со стороны региона оказывается и другая помощь. Почтовые отделения освобождены от налога на имущество, что дает возможность инвестировать в ремонт и строительство новых отделений почтовой связи. Сейчас нужно уделить пристальное внимание развитию кадрового потенциала. Челябинский филиал успешен с точки зрения финансовых показателей, что позволяет принимать решения по росту заработных плат, прошу обратить на это внимание. Работа с кадрами — один из приоритетов наравне с цифровизацией и укреплением материально-технической базы», — подчеркнул Алексей Текслер.

Константин Болдырев заверил, что курс на позитивные преобразования и реализацию масштабных проектов, в том числе по модернизации отделений и цифровизации почтовых услуг, будет продолжен:

«В регионе функционируют 700 стационарных почтовых отделений. Наша задача — обеспечить бесперебойную работу почтовой сети, повысить качество и скорость обслуживания жителей, оставаться надежным партнером для бизнеса».

Наталья Алемасова, со своей стороны, поблагодарила главу региона за поддержку, оказываемую «Почте России» на территории Челябинской области. Она отметила активное взаимодействие филиала с главами муниципалитетов, которые в том числе помогают в вопросе укомплектования отделений кадрами. Большое значение в развитии филиала, по ее словам, имеет и программа паритетных ремонтов.