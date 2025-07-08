Алексей Текслер пригласил молодых промышленников стать резидентами ОЭЗ

Глава региона пообещал оказать поддержку перспективным инициативам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на полях «Иннопрома-2025» встретился с Клубом молодых промышленников. Стороны обсудили перспективные проекты и пути развития промышленного сектора региона, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Глава региона отметил, что за прошедший год многое сделано.

«Мы переформатировали экономический блок регионального правительства, выделили отдельное направление — международное и межрегиональное сотрудничество. Оно поможет вам выйти на международные рынки, наладить экспорт», — сказал Алексей Текслер.

Молодые промышленники были приглашены на площадку особой экономической зоны «Южноуральская» для развития своих производств.

Председатель правления Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников» Антон Ковалев представил отчет о работе Клуба за прошедший год, осветив ключевые достижения и планы на будущее. Среди них создание импортозамещающего производства инновационной теплоизоляционной пены, презентация облачного сервиса для удаленного мониторинга и управления объектами электро- и теплоэнергетики, развитие «Технопарка-Потанино», разработки собственного ИИ и роботизированный комплекс для обслуживания станков с ЧПУ.

Глава региона выразил готовность оказать поддержку инициативам молодых промышленников Челябинской области.

«Наша ключевая задача — это развитие технологического суверенитета страны», — резюмировал Алексей Текслер.