Комиссия Госсовета под руководством Алексея Текслера обсудила списание задолженности регионов

Высвободившиеся средства направят на нацпроекты

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел первое в 2025 году заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». Обсудили вопросы экономического развития и финансового обеспечения регионов. В дискуссии приняли участие представители Министерства финансов РФ, Минстроя РФ, Счетной палаты, Государственной думы и субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.





Открывая заседание, Алексей Текслер подвел итоги работы комиссии в 2024 году, отметив ее высокую интенсивность и значимость принятых решений:



настройка новых национальных проектов и механизмов их финансирования;

механизм списания 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам;

исполнение майских указов по зарплатам бюджетников: выделение дополнительных дотаций ряду регионов в начале сентября 2024 года, увеличение общего объема дотации в 2025 году;

работа над законопроектом о совершенствовании налогообложения резидентов преференциальных режимов и активное участие в реализации федерального закона о развитии креативных индустрий.

Списание задолженности регионов по бюджетным кредитам реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Механизм направлен на поддержку субъектов Федерации и стимулирование их экономического развития. Списание позволит высвободить значительные средства для реализации нацпроектов.





Алексей Текслер отметил ряд моментов, которые возникли в процессе списания задолженностей. Они связаны с отражением расходов в бюджетах регионов, начислением процентов на сумму списанного долга и одобрением отраслевых мероприятий, на которые регионы планируют направлять высвобождаемые средства, со стороны федеральных органов исполнительной власти.

«Практически все регионы включились в процесс списания. Однако возникают отдельные вопросы, в частности, по отражению в бюджетах регионов расходов, которые планируется осуществить за счет списания, и самих списываемых платежей по кредитам, которые планируется осуществить за счет списания. Напомню, в порядке списания указано, что регионы не осуществляют погашение кредитов, а направляют эти средства на обозначенные президентом цели, то есть задвоения быть не должно»,— уточнил Алексей Текслер.





Заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников отметил, что механизм списания двух третей бюджетных кредитов — это один из важных механизмов финансового обеспечения мероприятий для достижения национальных целей.

«Сейчас идет техническое доуточнение намерений, и мы готовы рассматривать поправки в бюджеты оперативно»,— отметил он.





Председатель комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров подчеркнул необходимость устранения противоречий между различными уровнями регулирования списания.

«Это касается как порядка погашения задолженности, так и начисления процентов по кредитам. Необходимо устранить эти противоречия и обеспечить беспрепятственную реализацию президентского поручения о списании долгов, не допуская ситуации, при которой регионы вынуждены брать коммерческие кредиты для того, чтобы им списали бюджетные»,— сообщил представитель Госдумы.





Алексей Текслер в конце заседания отметил, что все предложения и замечания будут зафиксированы, а также выразил надежду на оперативную отработку обозначенных вопросов. «Мы нацелены на эффективную реализацию поручений президента в обеспечении поддержки и развития регионов», — подчеркнул руководитель комиссии Госсовета.