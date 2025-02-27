Агропарк Челябинской области первым в регионе получил сертификат на «зеленую» продукцию

Документ выдали представители «Роскачества — Органик»

Тепличный комплекс ООО «Агропарк Урал» (Усть-Катав, входит в группу «Рост») первым в регионе прошел процедуру сертификации на соответствие требованиям «зеленой» продукции. Документ выдан аккредитованным органом «Роскачество — Органик», сообщает пресс-служба Минсельхоза Челябинской области. Сертификат получен на огурцы и томаты защищенного грунта.

«Тепличные комплексы в регионе практически полностью обеспечивают южноуральцев свежими огурцами и томатами. Повышенные затраты на производство свежих овощей, связанные с комплексом мероприятий по досвечиванию теплиц и обеспечению питания растений, созданием определенного микроклимата, частично компенсирует господдержка. Приятно осознавать, что и сами производители в этих условиях проявляют повышенную заботу о качестве этой востребованной продукции», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов.

Он выразил уверенность, что число сертифицированных компаний в регионе будет только расти. Роскачество выдает сертификаты на соответствие органической, «зеленой», халяльной и другой продукции.

«Получение сертификата соответствия означает, что производитель прошел двухэтапную процедуру проверки в аккредитованном органе по сертификации и соответствует всем требованиям производства продукции с улучшенными характеристиками, установленным в отечественных стандартах. Также производитель получил право использовать маркировку гособразца „Зеленый эталон“», — прокомментировал заместитель руководителя Роскачества Александр Чумак.

В Челябинской области действует представительство Центра компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества на базе Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУрГАУ).

Напомним, в начале марта 2022 года вступил в силу федеральный закон «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками». В законе содержатся требования к производству, хранению, транспортировке и реализации «зеленой» продукции. В России действует единый реестр производителей такой продукции.

Ранее замруководителя Роскачества Антон Куканов сообщал ИА «Первое областное», что органическая и «зеленая» продукция в целом схожи. Если товар получает органический знак, это делает его премиальным, что влияет на продажи. Часто можно встретить ситуации, когда производитель пишет на этикетке «био», «натуральный», «эко», хотя товар на самом деле таким не является. Органическим может называться только тот товар, который прошел соответствующие сертификации и ему присвоен знак.