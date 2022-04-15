Агрофирма «Ариант» инвестирует в производство свинины 3,2 млрд рублей

Предприятие планирует дальнейшее увеличение выпуска продукции

Животноводы Челябинской области планируют в 2022 году восстановить допандемийный объем выпуска мяса всех видов. Произвести аграрии намереваются 494 тыс. тонн продукции, в том числе 145 тыс. тонн свинины. Именно свиноводческие комплексы региона являются драйверами роста. Они инвестируют в производство колбас и другой продукции, расширяют поставки по России, увеличивают поголовье.

Агрофирма «Ариант» является крупнейшей в УрФО по производству свинины. В 2021 году в увеличение поголовья, модернизацию предприятий и строительство новых цехов вложили 1,2 млрд рублей. В ближайшие годы инвестиции составят еще 3,2 млрд рублей, сообщили представители «Арианта» во время пресс-тура на предприятие. На эти средства собираются открыть бойню и комбикормовый завод. Это позволит создать десятки новых рабочих мест.





Во время экскурсии журналистам и представителям министерства сельского хозяйства Челябинской области показали разные части комплекса по производству свинины. Зашли на участок опороса, где ежедневно появляется на свет 5000 поросят. Всего же на фермах агрофирмы содержится более 650 тысяч свиней.

За родившимися животными пристально следят сотрудники свинокомплекса. Особенно важно поддерживать тепло — тогда поросята растут здоровыми и хорошо набирают вес. Снижение температуры вызывает у животных стресс. Есть на ферме автоматическая система кормления — еда подается каждые два часа. Корма «Ариант» делает сам. Следят на фермах и за порядком. Свиньи — чистые животные, несмотря на расхожее негативное мнение о них. За 190—200 дней свиньи набирают вес до 140 кг. После их доставляют на товарные фермы «Арианта». Ежегодно агрофирма выпускает около 100 тыс. тонн мяса — более 200 видов продукции.





«140 тонн в сутки мясной продукции мы можем перерабатывать на фабрике мясной гастрономии „Ариант“. В основном это свинина. В нашей линейке есть продукция, где используются также говядина и мясо птицы. Основной ассортимент — от 50 до 80 тонн ежедневно — это вареные, полукопченые и сырокопченые колбасы, деликатесы из свинины. Еще 50% — полуфабрикаты. И примерно такой же объем — это блочная продукция в качестве сырья для переработки. Потребителями колбас и деликатесов в основном является население Урала. А вот сырье востребовано в Новосибирске, Башкирии и даже в Центральной России», — рассказывает директор по качеству «Ариант» Марина Тихоненко.

От поступления мяса на фабрику до получения готовых изделий проходит от трех до 30 суток. Все зависит от вида получаемой продукции. Первый этап — обвалка и жиловка — это когда с мяса срезают сало. Затем сырье поступает в цех для изготовления полуфабрикатов и фарша — его получают в огромной мясорубке. Знакомые многим колбасы «Ариант» готовят в термическом отделении. В специальных печах копчение происходит при температуре в 110 градусов. В процессе используют буковую стружку, которая обеспечивает равномерное нагревание и аромат. Некоторые колбаски готовят сушкой. К предстоящим майским праздникам «Ариант» приготовил новинки. В фирменных магазинах — а их в регионе более 70 — можно купить колбаски острые, колбаски с горчицей и колбаски с зеленью и сыром.





«Мы на сегодняшний день точно можем обеспечить жителей Челябинской области своей продукцией. Наша отечественная пищевая индустрия и пищевая химия за последние годы шагнули далеко вперед. Производители специй, пищевых добавок, оболочек уже присутствуют на отечественном рынке как серьезные игроки, что сегодня обеспечивает необходимую альтернативу», — подчеркивает Марина Тихоненко.

В прошлом году «Ариант» обзавелся 1200 животными. Доставили их из Канады, чтобы обновить племенные фермы холдинга. Вопрос с дальнейшим обновлением поголовья решен. После ввода санкций против России компания подыскивает поставщиков внутри страны. Время на это есть: молодняка для обновления стада хватит на два года. Работу по выведению новых пород ведут в селекционном отделе агрофирмы. Помогают в этом ученые Южно-Уральского государственного аграрного университета.