Врачи Златоуста готовы передать свой опыт молодым коллегам

В роддом города приглашают специалистов

В перинатальном центре Златоуста работают четыре врача, в год здесь принимают почти 300 родов. Руководитель центра Александр Дорофеев за сорок лет работы в акушерстве принял на руки не одно поколение новорожденных со всей округи. Теперь опытный доктор готов передать весь свой опыт молодому специалисту. Через ИА «Первое областное» он пригласил выпускников медвузов к себе на работу.

В перинатальном центре обслуживают женщин от Златоуста до Аши. Здесь проводят плановые операции и роды, наблюдают беременных в женских консультациях. В одну из ЖК бригада телеканала ОТВ и сайта 1obl. ru приехала с важной миссией. Мы передали фотовыставку «Чудесные мгновения». 10 снимков разместили в коридоре, здесь будущие мамочки ожидают приема к врачам, сдачи анализов и диагностики. Снимки с малышами на стены развесил сам руководитель центра Александр Дорофеев.





Он рассказал, что сейчас в ЖК № 1, где и разместилась выставка, работают четыре доктора. Одного специалиста пригласили недавно, местные врачи передают ему свой опыт.

«Я работаю здесь уже сорок лет. Средний возраст наших врачей — за 50. Самому молодому — 45 лет. Хотелось бы привлечь молодых врачей, мы обучим его всем видам операций и манипуляций от акушерства до родов. К тому же город оказывает материальную поддержку таким врачам — 2 млн. рублей», — говорит он.

По словам доктора, сейчас в центр нужны два врача. Он надеется, что благодаря публикации на сайте 1obl. ru кандидаты найдутся. Так, проект «Чудесные мгновения» расширяет свои задачи и границы. Теперь мы поедем на север региона рассказывать и показывать работу наших мастеров слова и фото, а также популяризовать главные в стране ценности — семья, дети и гармония.