Челябинские журналисты и фотографы решили поднимать демографию

Редакция «Первого областного» посетила неонатальные отделения в Магнитогорске

Центр охраны материнства и детства в Магнитогорске — это сеть многопрофильных отделений стационара и родильный дом. Здесь не только встречают появление малыша на свет, но и ведут беременных, ухаживают за новорожденными и здоровьем подростков. Центр стал очередным пунктом в проекте ИА «Первое областное» «Чудесные мгновения».

Десять снимков новорожденных, сделанных фотографами издания в разные годы подарили магнитогорцам.





«Эти кадры запечатлели поистине незабываемые моменты в жизни каждого родителя — мгновения, когда малыш, улыбаясь или плача, оказывается в объятиях, любящих мамы и папы. Материнство — одно из самых значимых событий в жизни женщины, а рождение ребенка приносит огромную радость и ответственность для всей семьи», — поддержала идею медиахолдинга начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям министерства здравоохранения Челябинской области Людмила Подлубная.

Главный врач центра Марина Виноградова с благодарностью приняла снимки и рассказала о работе большой системы центра. Детская больница была основана еще в 30-е годы прошлого века, когда в городе открыли первые детские ясли. Сегодня Центр охраны материнства и детства — современный комплекс, где оказывают высокотехнологичную помощь детям и будущим мамам.







И, конечно, миссия центра — сохранить здоровье малыша и мамы, а порою — их жизни. Медиахолдинг «Первый областной» вносит и свою лепту в эту работу. Снимки проекта «Чудесный мгновения» распределили в неонатальные отделения многопрофильного детского стационара, где и проходят лечение новорожденные малыши вместе с мамами.

«Эти фотографии напоминают нам о ценности создания семьи и рождения детей, побуждая молодых людей задуматься о том, чтобы не откладывать это событие на потом», — отметила Людмила Подлубная.







Именно это миссия и побудила редакцию отправиться дальше по всей Челябинской области и показать ее жителям, какие важные и нежные чувства вызывают самые главные в жизни чудесные мгновения — появление на свет ребенка.