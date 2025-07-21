Стартовал новый проект о развитии мирного атома на Южном Урале

Он расскажет о становлении отрасли и истории закрытых городов Челябинской области



К 80-летию атомной промышленности в Челябинской области стартовал уникальный медиапроект «Атом: история траектории». Журналисты медиахолдинга «Первый областной» представляют многогранный взгляд на становление и развитие этой отрасли, опираясь на материалы из государственных архивов и эксклюзивные интервью с историками.

Проект, реализуемый совместно телевидением и сетевым изданием 1obl.ru, возглавили редактор отдела экономики Константин Бабушкин и редактор программы «Итоги» Анастасия Плотникова. Благодаря тщательной исследовательской работе им удалось собрать неизвестные ранее факты о развитии мирного атома в регионе, представляющие значительный интерес для широкой аудитории и молодого поколения.

Особое внимание уделяется истории «атомных» городов Южного Урала — Озерска, Снежинска и Трехгорного. Проект расскажет о создании этих закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) в середине 1940-х годов, о строгом режиме секретности, о жизни людей, работавших над секретными проектами, и о пути к рассекречиванию информации после распада СССР. Впервые в 1992 году ЗАТО получили свои исторические названия и появились на общедоступных картах. «Атом: история траектории» подробно осветит современное развитие этих городов.

Проект представляет разнообразный контент: тексты, видеоролики, клипы и посты в социальных сетях, обеспечивая всестороннее освещение темы. В ближайшее время также опубликуют серии образовательных подкастов о ядерной медицине.

Один из материалов уже вышел. Он рассказывает о том, как в 1945 году выбирали место для первого атомного реактора.

Медиахолдинг «Первый областной» продолжает работать над новыми проектами, направленными на изучение и освещение социально и исторически значимых тем региона.