/ Стань звездой ОТВ и участником карнавального шествия на площади Революции

«Первый областной» объявляет конкурс на лучший детский новогодний костюм.

В костюм самой красивой снежинки, принцессы, грозного пирата и добродушного тигра хотят нарядиться маленькие южноуральцы, чтобы блистать на новогодней елке. Но праздник всегда так быстро заканчивается, а побыть принцессой или пиратом хочется дольше. Поэтому «Первый областной» объявляет конкурс карнавальных костюмов «Детство новогоднее».

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно придумать и воплотить в жизнь идею оригинального костюма, сделать фотографию нарядного ребенка. Победители, которых определит народное голосование, получат подарки от телеканала ОТВ. Также все яркие персонажи и их креативные родители в декабре станут героями программ на телеканале ОТВ и участниками грандиозного карнавального шествия во время открытия Ледового городка-2018 на площади Революции. — сообщают организаторы конкурса.

Отправить фото для участия в конкурсе можно на почту 1obl@1obl.ru или в раздел «Конкурсы». Тема письма — «Детство новогоднее». Работы принимаются до 10 декабря.

С 11 по 26 декабря пройдет голосование. Поставить «лайк» одному участнику можно лишь единожды. Проголосовать можно за нескольких конкурсантов.



