В Магнитогорске на День Победы 45‑го года малышей угощали самодельным мороженым

Так сотрудники детского сада отметили долгожданный праздник

Военные годы даже в тылу были голодными и холодными. По всему Уралу не хватало топлива для обогрева жилья, еды, одежды. И порой маленький кусочек хлеба или кусочек сахара казались детям военных лет настоящим богатством. Какой же радостью загорелись глаза ребятишек, когда в День Победы воспитатели подали им необычное лакомство — несколько ложек мороженого. Про редкое угощение позже рассказывала родным детям одна из сотрудниц детского сада Агнесса Мостославская.

Это случилось в Магнитогорске. В День Победы взрослые очень хотели порадовать малышей. Но в стране действовала карточная система — особых сладостей ребята не видели.

Тогда сотрудники раздобыли сахар, яйца и молоко. Поставили в большую деревянную бочку бидон с этой смесью, обложили его льдом с солью. А потом долго крутили бочку, пока на стенках бидона не появилось что-то похожее на мороженое.

Всего по несколько ложек холодного лакомства досталось ребятам, но этот пломбир сорок пятого они, наверное, запомнили на всю жизнь.

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