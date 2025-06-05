Сестра Гитлера закончила жизнь в южноуральской тюрьме

Марию Коппенштайнер обвинили в преступлениях против человечности

Великая Отечественная война закончилась в 1945 году, но эхо войны звучало в Челябинской области и после. Так, вскоре после Победы в тюрьме Верхнеуральска появилась неожиданная заключенная — двоюродная сестра Адольфа Гитлера Мария Коппенштайнер.

Тюрьма открылась в 1914 году, с тех пор приняла много известных личностей. Здание было спроектировано как одно из самых надежных изоляторов, и время это подтвердило: за вековую историю не было ни одного удачного побега. А заключенных здесь было много: революционеры, участники Гражданской войны, военнопленные. Известными узниками были артистки Лидия Русланова и Зоя Федорова, политики Лев Каменев и Григорьев Зиновьев, митрополит Петр Крутицкий.

Несколько лет назад наш корреспондент побывал внутри тюрьмы. Тогда экскурсоводы рассказали, что в послевоенное время в Верхнеуральске содержалось много немецких заключенных.

«Был даже штат сотрудников, которые владели немецким языком, чтобы общаться с заключенными, среди которых была и двоюродная сестра Гитлера. По рассказам старожилов-конвоиров, видевших ее, это была изможденная худая женщина, которая даже не выходила на прогулку. Здесь она и умерла», — рассказали сотрудники тюрьмы.

Мария родилась в 1899 году в австрийском селе. В тридцатые годы она вступила в национал-социалистическую женскую организацию, и это определило ее судьбу, как и родственная связь с фюрером. В мае 1945 года ее вместе с супругом арестовали и отправили в СССР. Их обвинили в «преступлении против человечности». Муж Марии скончался от туберкулеза в Лефортовской тюрьме. Марию же осудили на 25 лет и отправили в Верхнеуральск.

В тюрьме она провела всего три года и умерла от туберкулеза. Существует легенда, что обращались с ней очень жестоко: в холодную зиму валенки Марии не выдавали, поэтому ей приходилось ходить в тонких тапочках. Похоронили Марию Коппенштайнер здесь же, но где конкретно, никто не знает: тогда на могилах не ставили кресты, только таблички с номерами.

Кстати, и сегодня Верхнеуральская тюрьма остается действующей.