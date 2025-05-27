Единственный ДК в РСФСР в Великую Отечественную войну строили в Златоусте

Здание создавали из гипса, глины, кирпича и извести

Единственным Дворцом культуры, который спроектировали и начали строить в РСФСР во время Великой Отечественной войны, стал ДК «Победа» в Златоусте. Величественное здание расположилось на пригорке неподалеку от машиностроительного завода. Есть слух, что здание строили пленные немцы, которых отправили на Урал. Как все было на самом деле, ИА «Первое областное» рассказала директор музея «Златмаш» Ольга Жмаева.

С началом Великой Отечественной войны в Челябинскую область эвакуировали более 200 промышленных предприятий. В Златоуст, в частности, перевезли оборудование и сотрудников более чем с 30 заводов. Люди буквально жили возле станков. Чтобы не падать духом, трудящиеся объединялись в творческие коллективы — устраивали концерты с песнями и танцами.

Так и появилась идея построить Дворец культуры. Людям это было необходимо. Проект здания разработал московский архитектор Михаил Братцев в 1943 году. К строительству приступили в мае 1944-го. Несмотря на дефицит материалов, бригады монтажников, каменщиков, плотников, лепщиков, штукатуров и многие другие сотворили чудо. В работе также участвовали заводчане.

За три с половиной года из гипса, глины, кирпича и извести удалось создать здание, поражающее своей красотой и изяществом. В оформлении интерьеров использовались монументальная живопись, гипсовая лепка, фигурное литье и резьба по дереву, над которыми работали приглашенные московские художники. Торжественное открытие Дворца культуры состоялось 6 ноября 1947 года.

«Ходит слух, что дворец „Победа“ строили пленные немцы, но это не так. Возводили здание наши строители. Пленники, возможно, участвовали на этапе рытья котлована», — заметила Ольга Жмаева.

В 1947 году проект Михаила Братцева был удостоен Государственной премии РСФСР на Всероссийском конкурсе жилых и гражданских зданий. Снаружи Дворец культуры серо-голубого цвета, украшен белыми колоннами и слепками лиц героев. Сегодня в ДК проводятся концерты и культурные мероприятия.





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