Новые кинотеатры открыли в Челябинске в Великую Отечественную войну

Для работников тыла устраивали досуг

Даже в годы Великой Отечественной войны в Челябинске находили время на развлечения. Популярны в то время, впрочем как и сейчас, были кинотеатры. Фильмы сыграли большую роль в мобилизации сил и средств для борьбы с захватчиками. За военное время в городе появились два новых зала. Журналист ИА «Первое областное» нашел информацию о них в газете «Челябинский рабочий».

4 января 1943 года открылся новый кинотеатр имени 25-летия Октября (на главном фото к материалу). Официально — детский, но в репертуаре было больше обычных фильмов. Здание перестроили из дореволюционного особняка.

«Челябинск обогатился новым культурным учреждением. В специально переоборудованном помещении по ул. Кирова, 153 (рядом с главным почтамтом) открылся новый кинотеатр имени 25-летия Октября»,— написали в газете.

В здании сделан благоустроенный зрительный зал на 300 мест и кассовый вестибюль. Установлена новейшая для тех лет звуковая киноаппаратура. Рабочие достраивали фойе и служебные помещения. В заметке также сообщалось, что переоборудование помещения под кинотеатр произведено трестом «Челябстрой» в короткий срок. В дни открытия демонстрировался новый кинофильм «Концерт фронту».

Интересно, что вскоре пришлось выполнять ремонт этого кинотеатра. После реставрации он снова открылся в марте 1944 года. В здании полностью обновили зрительный зал и для улучшения видимости экрана сделали подъем подбалконной части зала. Отремонтировали звуковую киноаппаратуру. Стены украсили художественной росписью, перестроили колонное фойе с мозаичным полом. Также в кинотеатре появились эстрада и читальный зал. С открытием после ремонта горожанам показывали английский фильм «Повесть об одном корабле». На месте кинотеатра имени 25-летия Октября сейчас находится «Челябинск-Сити».





Фото: dg048.livejournal.com

Челябинский завод металлоконструкций в январе 1945 года откликнулся на призыв позаботиться о культурном отдыхе рабочих. Предприятие занялось строительством в Песочном поселке на берегу озера Смолино кинотеатра имени 27-летия РККА.

«В ознаменование 27-й годовщины Красной Армии в поселке завода металлоконструкций открыт кинотеатр на 210 мест. Театр построен коллективом завода за 46 дней. Здание театра отделано с большим вкусом. Новый театр — первый из 12 кинотеатров, которые должны быть построены в этом году в Челябинске по обязательству, данному товарищу Сталину»,— сообщал «Челябинский рабочий» 23 февраля.

Открыли этот кинотеатр 22 февраля. По другим данным — 2 марта. В первые дни показывали художественно-исторический фильм «Иван Грозный», потом — картины «Свинарка и пастух» и о Зое Космодемьянской. Здание позднее перестроили и переименовали в «Восток». Сейчас оно заброшено, находится возле пляжа «Новороссийский». После появления кинотеатра имени 27-летия РККА открыли «Металлург». Ныне на его месте храм Георгия Победоносца. В том же Песочном поселке 7 марта запустили кинотеатр «Строитель» на 480 мест. В день открытия демонстрировались фильмы «Иван Грозный» и «Серенада Солнечной долины». Открывали кинозал на 80 мест в Центральном клубе строителей.





Фото: Юрий Латышев

1 мая 1945 года открылся кинотеатр «Победа». После начала работы там показывали документальный фильм «Освобожденная Франция». Кинотеатр находился на улице Василевского. Здание перестроили, и сейчас там находится факультет экологии ЧелГУ.





Фото из газеты «Челябинский рабочий»

В тот же день в поселке цинкового завода (в границах улиц Каслинской и Островского) открылся кинотеатр имени С. М. Кирова. Зрители увидели тогда фильм «Иван Грозный». Место нахождения не установлено.

По данным историков, в 1941 году в Челябинске насчитывалось 5027 киномест. В 1943-м их число уменьшилось на 1401 место. В результате на одно место в кинотеатре приходилось 120 человек (до войны — 58).

Истории о событиях в Челябинской области в годы Великой Отечественной войны читайте в нашем проекте «80 малоизвестных фактов». Он проводится ИА «Первое областное» в честь юбилея Великой Победы.