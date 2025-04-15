Челябинский химфармзавод освоил производство 20 новых медикаментов в годы Великой Отечественной

Южный Урал отправил на фронт тонны антисептиков и обезболивающих

«В пятидневный срок освободить производственные помещения фармзавода для вновь организуемых цехов», «…к 15 августа 1941 года пустить в эксплуатацию цех по производству хлористого этила», «…с 1 сентября 1941 года — обеспечить выпуск гексенала, люминала, протаргола, колларгола и ампулирование хлористого этила и гексенала» — все эти поручения были даны 30 июля 1941 года на заседании бюро Челябинского обкома ВКП(б), посвященном переводу на военные рельсы Челябинского фармхимзавода.

Сроки — минимальные, соответствующие условиям военного времени: за две недели установить в цехе водопровод, канализацию, паропровод, смонтировать производственную линию и с получением необходимых препаратов — технической соляной кислоты и хлористого кальция — немедленно приступить к изготовлению хлористого этила. И это только одна из задач, поставленных на том заседании бюро…

Фармацевтический тыл

Челябинск, ставший в годы Великой Отечественной одним из главных центров эвакуации и промышленного производства, внес значительный вклад и в обеспечение медикаментами фронта и тыла.

Первые годы существования химфармзавода, созданного в Челябинске после гражданской войны, характеризовались нестабильностью и низкими показателями. Производительность была далека от запланированных объемов, ходили разговоры о саботаже. Однако к концу 1930-х годов ситуация изменилась. В 1938 году завод, изначально представлявший собой небольшую лабораторию при аптеке, выделился в самостоятельную хозяйственную единицу — «Фармзавод № 6». Началось производство простых и сложных таблеток, бинтов, а также ампульных препаратов: кофеина, камфорного масла (10% и 20%), мышьяковокислого натрия и других. Этот относительно скромный задел стал основой для колоссального рывка в военное время.

С началом Великой Отечественной войны перед заводом встала задача обеспечения фронта и госпиталей жизненно необходимыми медикаментами.

30 июля 1941 года на заседании бюро Челябинского обкома ВКП(б) было принято постановление о немедленном освоении производства целого ряда новых препаратов — для местной анестезии и наркоза, обезболивающих, антисептиков, физраствора, мази от обморожений, которые — военное время! — нужны были в огромных количествах. Это решение стало точкой отсчета для стремительной перестройки и расширения производства.

Фото: Госархив Челябинской области

Реализация постановления потребовала незамедлительных действий. Под новые цеха нужно было очень быстро освободить помещения, занимаемые Челябинским отделением Главного аптечного управления. Директору завода, товарищу Шерстобитовой, были поставлены жесткие сроки: эскизный проект и рабочие чертежи — к 5 августа; запуск цеха по производству хлористого этила — к 15-му (с обеспечением водопровода, канализации и паропровода); организация производства хлористого натрия — в пятидневный срок после получения необходимых эмалированных выпарительных чаш, их в срочном порядке заказали на Челябинском сварочном заводе… С 1 сентября — начать производство гексенала, люминала, протаргола и колларгола, что требовало получения и установки специального оборудования с Московского химфармзавода имени Семашко.

Была поставлена задача создания монтажных бригад и организации обучения сотрудников. Облздравотдел взял на себя контроль за организацией производства и освоением новых препаратов.

В последующие годы темпы работы не снижались. В 1942 году началось производство хлорэтила для анестезии, а в здании Челябинской областной больницы было организовано производство и расфасовка дегазатора — средства защиты от химического оружия, из чего мы можем сделать вывод, что руководство страны просчитывало различные сценарии войны, рассказывает хранитель Музея медицины челябинской ГКБ-1 Николай Алексеев:

«Предполагалось, что фашистская армия будет использовать химическое оружие, поэтому было освоено производство дегазаторов для фронта. Челябинский же завод был не просто фармацевтическим, а химико-фармацевтическим. Плюс к нам сюда эвакуировали мощности химической промышленности СССР — заводы и специалистов из Курска, Москвы, Харькова, поэтому вклад был огромный».

1943 год ознаменовался получением первых килограммов гексенала — препарата для неингаляционной общей анестезии, производство которого представляло собой сложную технологическую задачу. За годы войны завод освоил производство более 20 новых препаратов, объемы выпуска продукции значительно превысили довоенные показатели.

Но вклад Челябинского фармзавода в Победу не ограничивался производством медикаментов.

«Картонажный цех завода, помимо упаковки лекарств, производил детали для ручных дымовых гранат и световых авиабомб», — добавляет Николай Алексеев.

Из Ленинграда в Челябинск был эвакуирован витаминный завод. Его разместили на площадях ликеро-водочного завода, и он выпускал 96 (!) наименований лекарственных средств, в том числе кофеин, морфин, камфорное масло, атропин, стрихнин и другие. Галеновая лаборатория, организованная в помещении аптечного склада, разрабатывала настойки, экстракты из плодов шиповника и хвои. Было налажено производство стрептоцида.

Вот заметки «Челябинского рабочего» о достижениях фармацевтов военного времени:

Февраль 1942-го: «Группа работников Киевского мединститута — профессор Поллак, заведующий кафедрой органической химии Можар, ассистент Черкасов, доцент Алексеев и др. — получили первую порцию стрептоцида. В ближайшее время планируется наладить его массовое производство».

И спустя несколько недель еще одна заметка: «Синтетическая лаборатория выпустила десятки килограммов стрептоцида и готовится выпускать сульфидин, необходимый для многих мазей и паст».

И еще: «Витамины из хвои недавно получил заведующий кафедрой биохимии Киевского медицинского института профессор Колдаев, работающий совместно с начальником лечебницы врачом Диановой. Специалисты продолжают работать над очисткой этого препарата и получением витамина в чистом виде».

Как уже писало ИА «Первое областное», сбор лекарственных растений в годы Великой Отечественной войны стал делом государственного и оборонного значения.

История Челябинского фармацевтического завода во время Великой Отечественной войны — это пример, как скромная аптечная лаборатория превратилась в мощное предприятие, обеспечившее медикаментами фронт и тыл, внеся свой значительный вклад в общую Победу.

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