Школьники Челябинской области собирали лекарственные травы для солдат

Даже для первоклашек устанавливали нормы выработки во время Великой Отечественной войны



Лекарственные травы и другие препараты, которые можно сделать из доступного сырья, в Советском Союзе обрели особую важность во время Великой Отечественной войны. В первые дни войны враг захватил более 40 фармацевтических заводов, складов медицинского имущества и территорий, богатых лекарственными растениями. В сборе дикорастущих трав участвовали фармацевты. Но основную роль возложили на школы и детские дома.

В Челябинске продукция из дикоросов была востребована в госпиталях, где лечились раненые. В Челябинской области действовало 93 эвакогоспиталя, они обеспечили лечение более 223 тысяч больных и раненых бойцов. Такие данные приводит Объединенный государственный архив Челябинской области.

На листовке наркома здравоохранения СССР сохранился перечень растений, которые собирали для изготовления лекарств. Среди них известные и сейчас шиповник, валериановый корень, алтей, кора крушины, черника, малина, липовый цвет, березовые и сосновые почки.





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С мая комсомольские и пионерские организации начинали областные воскресники по сбору листьев крапивы и травы стародубки, которую применяли при лечении сердечных заболеваний. Об этом писала газета «Челябинский рабочий» в 1943 году. В мединституте исследовали крапиву, собранную в мае, и подтвердили — в ней особенно много витамина С. Недаром и по сей день весенние супы готовят с зеленью молодой крапивы.

Сбор трав для детей был лишь частью общественно полезной работы. Они трудились в колхозах, совхозах, на пришкольных участках. Заготавливали дрова, участвовали в ремонте школ, собирали ягоды и грибы.

Сейчас мы сокрушаемся, что на все не хватает времени. А уж привлечь детей к физическому труду тем более удается далеко не каждому родителю. В школах же эта тема вообще зарегламентирована, и с детским трудом проще не связываться, чем применять его.

Тем больший контраст возникает в сравнении с ситуацией в военное время. Для школьников административным приказом устанавливалось количество трудодней при сельхозработах. Один из таких приказов, датированный 1943 годом, среди архивных документов управления образования Сосновского района Челябинской области нашел директор Рощинской школы Александр Злаказов. В год учащиеся начальной школы должны были отработать 30 трудодней, а старшеклассники — 150. При этом рабочий день у малышей составлял 4 часа, для старшеклассников — 7—8 часов.





По этому же приказу к сбору лекарственных трав предлагалось привлекать учащихся преимущественно 1—2 класса. Эту ответственную работу доверяли детям начиная с 6 лет. На время сбора растений школьники освобождались от сельхозработ.

Инструктаж детям проводили, конечно, учителя. В то время по стране организовали лекции, на которых людям объясняли, какие растения целебные, а какие могут принести вред. В январском номере журнала «Наука и жизнь» вышла статья академика Георгия Боссе на эту тему. Рекомендации переписывали от руки и распространяли в народе. Была и другая литература, в 1941 году вышла книга профессора из Перми Аристоклия Хребтова «Полезные и вредные растения Урала».





При сборе трав дети часто перевыполняли установленные нормы. Например, в Карталинском районе (тогда он назывался Полтавским) надо было собрать 310 килограммов крапивы и щавеля, а собрали в пять раз больше — 1566 килограммов, сообщает Областной аптечный склад. За перевыполнение плана детям выдавали дополнительные порции к обеду и премии. Всего только за лето 1943 года Челябинская область сдала 57,5 тонны лекарственных растений.

Кроме растений лечебные препараты добывали из всего, чего только можно. Например, на мясокомбинатах Челябинской области в помощь фронту из желез внутренней секреции вырабатывали спермин, оварин, маммин, аудирекрин (пищевые добавки, сейчас бы их назвали БАДы). Директор предприятия С. Певзнер предлагал на эти нужды пускать сырье не только с мясокомбината, но и с частных подворий. Чтобы качественно его собрать, надо было производить убой скота на территории мясокомбината. Для перевозки животных населению и работникам ОРСов (отделов рабочего снабжения) даже предоставляли транспорт, пишет газета «Миасский рабочий» в феврале 1945 года.



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