Более 50 тысяч солдат Красной армии подготовили в челябинском лагере «Шершни»

Около трети уральских лыжных батальонов прошли подготовку в Челябинской области

В преддверии 80-летия Победы вспоминаем о масштабах подготовки солдат Красной армии в военном лагере «Шершни» под Челябинском. Более 50 тысяч бойцов, в основном 22—23 лет, прошли обучение и подготовку перед отправкой на фронт. Этот лагерь, располагавшийся в районе нынешнего Карпова пруда, служил базой для подготовки около трети из 80 лыжных батальонов, сформированных на Урале во время Великой Отечественной войны.

Директор СШОР-5 по лыжным гонкам Владимир Воронов подчеркивает, что большинство этих молодых людей не вернулись с войны. Они выполняли сложные задачи в тылу врага.

«Перед ними ставились сложные боевые задачи — в тылу врага вести подрывную деятельность: взрывать мосты, склады с боеприпасами, нарушить связь, уничтожить склады с продовольствием», — говорит директор СШОР-5 по лыжным гонкам Владимир Воронов.

Нехватка информации о боевых подвигах этих солдат делает сохранившиеся свидетельства их истории еще более ценными.

Отбирали ребят для лыжных батальонов очень строго. В первую очередь принимали спортсменов, обладателей знаков ГТО и крепких ребят, умеющих ходить на лыжах, переносить ночные зимовки в морозных условиях и строить из веток деревьев в снегу для себя «лежбище».





«Проверку готовности от командования Красной армией осуществлял маршал К. Е. Ворошилов. Он на лыжах принимал участие в тактических занятиях обучающихся», — писал в журнале «Лыжный спорт» в выпуске № 67 в 2016 году историк Георгий Смирнов.

Уникальный музей при СШОР-5, посвященный истории лыжных батальонов, хранит бесценные артефакты: личные вещи бойцов, найденные на полях сражений, военные трофеи, фотографии и документы. Среди экспонатов — раритетная памятка «Как действовать на лыжах», изданная в июле 1941 года, которая и сегодня может служить учебным пособием.





Музей, носящий имя Александры Поповой, основательницы первого поискового отряда, посвященного истории лыжных батальонов, собирает и хранит память о «белых дьяволах», «снежной кавалерии», как называли этих отважных бойцов, сеявших страх в тылу врага. Экспозиция музея включает сотни фотографий, оружие, личные вещи и документы, рассказывающие о мужестве и героизме солдат.

Сейчас завершается строительство второй очереди лыжного комплекса на Карповом пруду. Планируется установить стелу в память о бойцах Уральских лыжных батальонов, а также перенести экспозицию музея на это исторически значимое место, на улицу Лыжных Батальонов. Это позволит сделать историю лыжных батальонов более доступной для широкой общественности.