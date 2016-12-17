Ученые заявили, что морепродукты продлевают жизнь

Необычное свойство выявили в ходе эксперимента.
Ученые из Гарвардского университета выяснили, какие продукты продлевают людям жизнь. Оказалось, что необычным свойством обладает «морская еда». Морепродукты помогают бороться с лишним весом и несварением.
Ученые провели масштабное исследование влияния морепродуктов на здоровье человека. Несколько тысяч участников эксперимента разделили на 2 группы, одна из которых употребляла морепродукты, а другая — нет. После этого ученые оценили, как чувствуют себя люди, и пришли к неожиданному открытию.
— В результате они пришли к выводу, что регулярное употребление в пищу богатых содержанием жирных кислот омега-3 морепродуктов на треть снижает риск инсульта и развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом риск умереть от заболеваний сердечно-сосудистой системы у любителей морепродуктов оказался ниже на 35%,— сообщает Федеральное агентство новостей.
Ученые также добавили, что морепродукты полезны для людей с лишним весом, а также испытывающим проблемы с пищеварением.
Фото: babyzzz.ru