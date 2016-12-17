Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-15 °C
завтра
 
-15 °C
USD 60.86 EUR 63.56
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

Ученые заявили, что морепродукты продлевают жизнь

Ученые заявили, что морепродукты продлевают жизнь
ученые , морепродукты , жизнь , эксперимент
23.12.2016 11:20:42

Время новостей

Видео
Время новостей от 22.12.2016

Время новостей от 22.12.2016

22 Декабря 2016, 18:30

Необычное свойство выявили в ходе эксперимента.

Ученые из Гарвардского университета выяснили, какие продукты продлевают людям жизнь. Оказалось, что необычным свойством обладает «морская еда». Морепродукты помогают бороться с лишним весом и несварением.

Ученые провели масштабное исследование влияния морепродуктов на здоровье человека. Несколько тысяч участников эксперимента разделили на 2 группы, одна из которых употребляла морепродукты, а другая — нет. После этого ученые оценили, как чувствуют себя люди, и пришли к неожиданному открытию.

— В результате они пришли к выводу, что регулярное употребление в пищу богатых содержанием жирных кислот омега-3 морепродуктов на треть снижает риск инсульта и развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом риск умереть от заболеваний сердечно-сосудистой системы у любителей морепродуктов оказался ниже на 35%,— сообщает Федеральное агентство новостей.

Ученые также добавили, что морепродукты полезны для людей с лишним весом, а также испытывающим проблемы с пищеварением.

Фото: babyzzz.ru

Читайте также

Общество
Сибирские ученые научились понимать мысли пациентов
Сибирские ученые научились понимать мысли пациентов
мысли , ученые , пациенты
19 Декабря 2016, 18:41
Интересно
Ученые заявили, что привычка отсыпаться по выходным вредит здоровью
Ученые заявили, что привычка отсыпаться по выходным вредит здоровью
сон , здоровье , ученые , выходные , вред
19 Декабря 2016, 10:45
Общество
Ученые доказали возможность путешествий во времени
Ученые доказали возможность путешествий во времени
квантовый опыт , путешествие , время
19 Декабря 2016, 17:31

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.