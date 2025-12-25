Зумеры задают тренд на диспансеринг

Молодежь стала активно интересоваться своим здоровьем

Медики отмечают повышенный интерес поколения зумеров — это люди, родившиеся с 1997 по 2010 годы, — к диспансеризации. Они буквально вдохнули новую жизнь в традиционные профилактические осмотры, превратив их в трендовый «диспансеринг».

В связи с тенденцией парни и девушки начали активно заниматься своим здоровьем: контролировать показатели анализов, изучать результаты обследований, а также проявлять большое желание восполнить имеющиеся дефициты посредством витаминов и добавок.

Молодые люди ходят к врачам не только в одиночку, но и компаниями, а после посещения специалистов делятся в соцсетях видеороликами и постами о том, как все прошло, что у них хорошо, а за что они стали переживать, как сдавали кровь и как подбирали витаминный комплекс.

Теперь среди молодежи настоящим предметом восхищения и даже зависти становится не какой-нибудь дорогой аксессуар, а уровень железа в крови, соответствующий норме, например. Зумеры отмечают, что сознательно присоединяются к движению ЗОЖ и ценят все его преимущества.

