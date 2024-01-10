Злоупотребление солью может привести к онкологии ЖКТ

Что говорит о ее чрезмерном количестве в рационе

Привычка досаливать еду входит в перечень основных вредных зависимостей жителей России. К сожалению, люди чаще не учитывают, что соль поступает в организм не только из солонки, но и присутствует в уже готовых продуктах, том же хлебе например.

«В сутки недопустимо потребление свыше пяти граммов соли — это примерно одна чайная ложка. Преувеличение этой нормы ведет за собой негативные последствия в виде отечности, гипертонической болезни, язвенной болезни желудка и даже онкологии органов желудочно-кишечного тракта», — предупреждают врачи.

От привычки перебарщивать с солью следует отказаться: забудьте о досаливании готовых блюд, также попробуйте сократить количество соли в пище при ее приготовлении либо вовсе не кладите приправу — слегка посолить можно и позже, когда положите еду в тарелку. Это особенно актуально для семей, где из-за одного человека, любящего соленое, другие тоже вынуждены есть соли больше допустимого. Спустя некоторое время ограничений вы заметите, что стали чувствовать истинный вкус продуктов, а не сплошную соль, как было ранее.

Соль можно заменить лимонным соком, винным или яблочным уксусом, укропом, петрушкой, кинзой и прочими пряными травами.

О том, что вы злоупотребляете солью, можно догадаться по чувству повышенной жажды, одутловатому лицу, увеличившейся массе тела, нарушенным вкусовым ощущениям, головным болям, сформировавшимся камням в почках.