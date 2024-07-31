Злоупотребление домашней консервацией грозит раком желудка

Обилие соли и уксуса в заготовках вредит здоровью

У хозяек идет горячая пора — они занимаются домашней консервацией, чтобы сохранить собранный урожай для зимы. Однако витаминов в закатанных баночках не остается, более того, консервированные продукты могут навредить организму.

«Это все, конечно, очень вкусно, но не очень полезно, потому потребление консервации должно быть дозированным. Из-за того, что закатки содержат соль, сахар, уксус и специи в большом количестве, могут появиться заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, ЖКТ-органов, даже онкология», — предупреждают медики.

Сама соль не относится к канцерогенным веществам, но потребление ее сверх нормы чревато усугублением возникающих повреждений на слизистых оболочках желудка, а при деформации клеток есть риски постепенной их трансформации в опухолевый процесс.

Ученые уже доказали, что люди, злоупотребляющие солью, подвергают себя опасности пострадать от рака желудка в 1,7 раза больше; если такой человек еще и курит, риск возрастает в пять раз.

Врачи советуют соленые и маринованные овощи заменять квашеными — они очень полезны для состояния кишечного микробиома.