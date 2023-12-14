Зимой люди начинают есть больше сладостей

Злоупотребление быстрыми углеводами плохо отражается на здоровье

По наблюдениям медиков, в зимний период людям свойственно чаще баловать себя сладостями. В первую очередь это связывают с дефицитом солнечного света и ухудшением настроения, то есть при помощи сластей люди пытаются помочь своему психологическому состоянию и простимулировать производство гормонов, отвечающих за удовольствие.

Еще одна причина — более частое питье чая или кофе в зимнее время, чтобы согреться, а совместно с напитками употребляются и сладости.

«Такая привычка приводит к злоупотреблению быстрыми углеводами и даже чревата формированием зависимости: всплеск энергии, ощущаемый после вкушения сладости, проходит достаточно быстро, тогда в организме резко снижается концентрация глюкозы и хочется съесть новую порцию сладкого», — говорят диетологи.

Для преодоления тяги к сластям, важно позаботиться о сбалансированности и полноценности своего рациона, наличии в нем белковой пищи в достаточном количестве, а также соблюдении питьевого режима. На аппетит серьезно влияет дефицит сна, потому, чтобы не объедаться сладким, важно всегда высыпаться. Еще следует придерживаться физической активности: занятия не только помогут израсходовать лишние калории, но и сократят желание есть все подряд.

Также сладкоежкам рекомендуется проверить уровень хрома в организме. Если его недостаточно, намерения употребить «что-нибудь вкусненькое» все время беспокоят. При помощи хрома глюкоза проникает в клетки, которые посылают мозгу сигнал, что у них есть топливо и подпитка сластями не требуется. Кому-то достаточно наличия в рационе какао, фиников, морепродуктов и другой пищи, богатой хромом, другим врач назначит компонент в виде добавки.