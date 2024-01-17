Зимой люди чаще сталкиваются с головными болями

Но это влияет низкая температура окружающей среды

В зимнее время люди могут больше жаловаться на головную боль, и медики знают, что нередко провоцирует симптом в этом случае холодная погода.

«Головная боль может стать ответом организма на низкую температуру, когда сосуды сужаются либо раздражаются ветви троичного нерва», — объясняют неврологи.

Замечаете, что начинает болеть голова? Постарайтесь зайти в тепло, а также порадовать себя согревающим чаем. Если принятые меры не помогут, придется выпить таблетку. Когда боли слишком зачастили и перестали поддаваться медикаментам, стоит посетить врача.

«Голова от холода наверняка будет болеть, если человеку свойственны мигрени», — отмечают медики.

Также боль могут вызвать другие нетипичные факторы, например тяжелая сумка на плече, приводящая к пережатию кровеносных сосудов, а еще малоподвижный образ жизни, недостаток сна, некоторое продукты (допустим, сыр и шоколад), неправильный зубной прикус, тугие очки, какие-то запахи и даже нерегулярность стула.