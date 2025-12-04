Зимой кожа более подготовлена к лазерной эпиляции

Главное преимущество — в отсутствии солнечного воздействия

Если вы давно хотели попробовать или планировали повторить курс лазерной эпиляции, сейчас самое время. Зима идеальна для такой процедуры, потому что дает возможность коже лучше восстановиться.

Летом наша кожа подвергается воздействию интенсивных солнечных лучей, что увеличивает риск появления пигментных пятен после лазера. Зимой солнце менее активно и мы ходим в закрытой одежде, так что защищены от возникновения нежелательной пигментации.

«Процедура лазерной эпиляции вызывает незначительное раздражение кожи, которое проходит быстрее, если избежать контакта с ультрафиолетовыми лучами. После обработки летом приходится прятаться от солнца, не ходить на пляж и в солярий минимум две-три недели. Зимой же кожа успевает отдохнуть и вернуть свои защитные свойства перед наступлением активного сезона», — говорят дерматокосметологи.

Зимой также проще подготовиться к процедуре: кожа находится в наиболее спокойном состоянии, что обеспечивает максимальный эффект от каждого сеанса и гарантирует гладкость надолго.





Чтобы эпиляция прошла хорошо и вы получили наилучший результат, важно правильно подготовиться к удалению волос лазером. Сперва стоит проконсультироваться со специалистом, чтобы исключить противопоказания и оценить состояние кожи.

«За четыре-шесть недель до процедуры надо воздержаться от солярия и принятия солнечных ванн, то есть сделать это сразу после отпуска у моря не получится. Загорелая кожа повышает чувствительность к лазеру и снижает эффективность процедуры, потому что лазерный свет в этом случае будет поглощаться не только волосками, но и кожей, и воздействие на волосяные фолликулы снизится», — информируют врачи.

Не удаляйте волосы с корнем за три-четыре недели до лазерной эпиляции — перед ней используется только бритвенный станок. Минимум за неделю до визита в кабинет эпиляции откажитесь от агрессивных косметических продуктов, таких как скрабы, кремы с ретиноидами и кислотами, пользуйтесь только легкими увлажняющими средствами.

