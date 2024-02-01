Зима и Авокадий: почему родители выбирают детям нестандартные имена

Психологи советуют думать о будущем ребенка, прежде чем так креативить

В 2023 году сотрудники российских ЗАГСов удивлялись, как сильно может занести родителей фантазия в желании сделать необычным своего ребенка. И теперь в стране живут дети с нестандартными именами: Авокадий, Енисей, Маврикий, Тор, Персей, Космос, Мираж, Природа, Зима, Весна, Россия, Малина, Искра, Забава и прочими. Почему же родители так поступают и как жить детям с такой нагрузкой на психику?

«Выбор имени — процесс, в котором задействованы и пересекаются разные мотивы и установки. Конечно, личные интересы самих родителей, их вкусы, пристрастия, истории собственных взаимоотношений с людьми. Бывает так, что мама неоднократно сталкивалась с неприятными „Сережами“ и теперь категорически не приемлет это имя. Или свекровь в предыдущем браке была „Людмилой“, поэтому женщина никогда свою дочь так не назовет. Но и не стоит сбрасывать со счетов семейные традиции, укоренившиеся правила. Например, называть детей именем отца или деда. Еще более интересная традиция — давать имена детям последовательно по алфавиту. У меня была на приеме семья, в которой по очереди родились Арсений, Борислав, Влада и Гордей, они еще и пятого ждут, готовят имя на „Е“», — рассказывает педагог-психолог высшей квалификационной категории Жанна Кулькова.

Экзотические же имена родители выбирают для детей чаще не «благодаря», а «вопреки», как отмечает специалист. Таким образом взрослым хочется сломать стереотипы, отказаться от традиций, создать свои правила и «плыть против течения». Людям надо отличиться, обозначить свою инаковость, нестандартность. К сожалению, о том, как с таким именем будет расти, жить дальше их чадо, они особо не задумываются. И напрасно.





«Ребенку с „непростым“ именем бывает непросто знакомиться, устанавливать дружеские или партнерские отношения. Есть, конечно, и мальчики, и девочки, которые гордятся своим нестандартным именем, но чаще это защитный механизм. Более распространенное явление — ребенок стесняется, отмалчивается, уходит от контакта или представляется другим, более понятным и привычным именем. Например, семилетний мальчик с труднопроизносимым именем Алоизий представлялся Алешей. Иногда окружающие, чаще сверстники, сами трансформируют, переиначивают странное для них имя. Одноклассники того же Алоизия называли его Зоя и Зая. Прозвище это или более удобное для детей обращение? И то и другое. Дети и, чаще, подростки друг другу дают прозвища, ники, не всегда связанные с именами. Бросающиеся в глаза особенности внешности, речи, поведения, эмоционального реагирования становятся мишенью для острослова. А дальше цепная реакция: один пошутил, все посмеялись, и прозвище приклеилось. Иногда ненадолго, на пару недель или месяцев, но бывает, что и на годы», — объясняет Жанна Кулькова.

Родителям и педагогам следует знать, что подобное поведение представляет собой одну из форм буллинга, вербальной агрессии. Потому обзывательства необходимо пресекать, разъясняя детям, насколько это травматично и небезопасно и для того, кого обзывают, и для того, кто обзывает. Обе стороны в этом случае нуждаются в помощи и урегулировании отношений, выстраивании психологически комфортного контакта.





«Дорогим родителям, которые хотят поэкспериментировать со своим ребенком и наречь его необычным именем, хочется предложить попробовать представить себя на месте сына или дочери и „проиграть“ несколько этапов взросления. Ответить себе на вопросы: а что будет в садике? что будет в школе? как в секции или кружке будет? а когда захочет подружиться с противоположным полом — как себя будет чувствовать? Ответы на такие вопросы часто отрезвляют чрезмерно креативных родителей. Быть нестандартным и крутым действительно здорово, но при этом стоит думать о будущем детей, не усложняя им жизнь, а помогая и делая ее лучше. А вот проявить себя можно в творческой сфере, например», — говорит психолог.

Кстати, некоторые родители, нарекая детей традиционными именами, вроде бы и соблюдают общепринятые нормы, но в то же время несколько их сдвигают, документируя неполную форму выбранного имени. Так, в свидетельствах о рождении может быть написано: Шурик, Влад, Гриша, Настя, Маша, Лена и тому подобное.

Интересно, почему бы таким родителям, жаждущим необычности, не изменить собственные имена вместо того, чтобы упражняться на потомстве?