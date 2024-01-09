Жизнь становится короче от плохих мыслей

Также человеку вредит злоупотребление вредными привычками

Медики предупреждают, что от стресса и плохих мыслей жизнь становится короче. Потому думать следует в положительном ключе, не проваливаясь в негативные сценарии и не поддаваясь стрессовому воздействию.

«Видение жизни в черном цвете заставляет человека изолироваться от социума и повышает подверженность организма старческому слабоумию. Если человек часто сталкивается со стрессом и склонен испытывать беспокойство по малейшим пустякам, он становится уязвимым перед кардио- и онкопатологиями, поскольку в таком тревожном состоянии у человека производится повышенное количество воспалительных компонентов в организме», — информируют врачи.

Доказано, что у общительных и дружелюбных людей с позитивным взглядом на жизнь здоровье лучше, нежели у агрессоров и неудовлетворенных своей судьбой индивидов.

Кроме этого, жизненный срок человека укорачивается и от неумеренности, и это касается не только вредных зависимостей, обжорства, недосыпа, трудоголизма, но также изнурения себя в тренажерном зале или отказа от потребления какой-то группы продуктов.