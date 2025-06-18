Живут ли в вашем теле паразиты

Когда обычный анализ кала недостаточно информативен

Чувство непроходящей усталости, проблемы с ЖКТ, появление сыпи и зуда, снижение веса без явной причины либо неконтролируемый аппетит, наличие головных болей и раздражительности — вот признаки, которые могут быть вызваны заселившими ваш организм паразитами.

Что же делать в этом случае? Первая мысль — сдать анализ кала. Однако он может быть «чистым». Откуда тогда вся эта симптоматика?

«Обычное исследование кала на яйца гельминтов считается низкочувствительным. При таком анализе бывает пропущено даже очевидное заражение, потому что паразиты способны „играть в прятки“: откладывание яиц ими может быть нерегулярным, и вообще, порой они живут не в самом кишечнике», — говорят врачи клинической лабораторной диагностики.

Заражение некоторыми видами паразитов может требовать специальных диагностических методов. Чаще назначаются анализы на токсокароз, токсоплазмоз и эхинококкоз, а проведение иммуноферментного анализа, ПЦР, анализа крови на антитела рисует более точную картину только при острой фазе инвазии.

«Организм может сталкивать с „субклинической“ паразитарной нагрузкой, когда паразиты присутствуют, но не в том количестве, чтобы классическое исследование их „увидело“. При этом все равно у человека будет страдать иммунная система, обменные процессы и появится очаг хронического воспаления», — отмечают специалисты.

К тому же не только кишечник становится «домом» для паразитов, какие-то располагаются в легких, печени, желчных путях, мышцах и даже мозге. Поэтому с подозрением на гельминтоз нужно обратиться к врачу для подбора подходящей диагностики.