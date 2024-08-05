Живет ли в море ротавирус

Что обычно становится источником заражения

Если, отдыхая на море, вы столкнулись с ротавирусной инфекцией, не спешите винить в этом сам водоем. Врачи уверяют, что уровень возбудителей ротавирусной инфекции в морской воде приближен к нулевой отметке.

«Заражение ротавирусом происходит через фекально-оральный путь. Возбудителям инфекции нужно покинуть кишечный тракт с частичками стула, и, даже оказавшись в море, они вряд ли спровоцируют у кого-то болезнь при проглатывании воды. Люди заражаются в туалете, из-за несоблюдения гигиены, когда едят грязными руками или недостаточно промытую пищу», — информируют медики.

Схватить ротавирус можно и в бассейнах, где застаивается вода и применяется недостаточно мер для обеззараживания.

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