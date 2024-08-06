Жирность волос бывает связана с нехваткой воды в организме

Проверьте, выпиваете ли вы свою суточную норму

Замечаете, что у волос появилась склонность к повышенной сальности? Одной из причин такого явления может быть недостаточное потребление воды. Обезвоживание чревато сухостью кожных покровов, а на этом фоне работа сальных желез усиливается для производства секрета и увлажнения головы и волос.

«Людям с нормальной массой тела нужно выпивать по 30 миллилитров воды на килограмм веса ежедневно, а тем, кто имеет лишний вес и стремится похудеть, воды требуется больше — 40 миллилитров на килограмм», — говорят врачи.

Водный баланс важен не только для кожных покровов и волос, он играет роль и для показателей артериального давления, сказывается на общем самочувствии, психоэмоциональном состоянии, деятельности ЖКТ-органов.

Однако людям с почечными патологиями, артериальной гипертензией и сердечной недостаточностью свою суточную норму воды нужно согласовывать с доктором.