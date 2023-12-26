Жирная пища не помогает снизить воздействие алкоголя на организм

Медики советуют не злоупотреблять спиртными напитками в новогодние праздники

Потребление спиртного является причиной более чем двухсот заболеваний и травм. Риск несчастного случая или автомобильной аварии в состоянии алкогольного опьянения повышается в 4—5 раз. В преддверии Нового года врачи напоминают, что алкоголь требует осторожности.

«Длинные новогодние каникулы — отличное время, чтобы как следует отдохнуть и повеселиться. К сожалению, многие не умеют это делать без большого количества алкоголя. Мы просим южноуральцев помнить о мере. Даже у малопьющих шансы получить алкогольное отравление на новогодние праздники серьезно повышаются», — говорит главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.

— Существует ли безопасная доза алкоголя?

— Нет. Любое количество алкоголя, будь то рюмка водки или бокал вина, нанесет вред организму. И чем больше выпито, тем больше негативного воздействия получит человек.

— Жирная пища помогает снизить отрицательное влияние алкоголя на здоровье?

— Нет. Воздействие этилового спирта на организм остается прежним. Жирная пища лишь обеспечит дополнительной нагрузкой пищеварительную систему.

— Алкоголь ведет к развитию онкологии?

— Да. Спиртное повышает вероятность формирования злокачественных образований молочных желез, ЖКТ-органов и опухолей других локализаций. Потребление алкоголя становится причиной развития 5—11% случаев рака.

— Алкоголь улучшает аппетит?

— Нет. Под влиянием алкоголя железы, расположенные в стенке желудка, начинают активнее вырабатывать желудочный сок, что и воспринимается как повышение аппетита. При этом происходит перегрузка желудочно-кишечного тракта, нарушается нормальное пищеварение, а еще из-за утраты самоконтроля человек часто переедает.

— Можно ли смешивать разные виды алкоголя?

— Нет. Из-за смешивания становится сложнее контролировать количество и крепость напитков, а значит, человек может выпить больше — снизится самоконтроль, риск травматизма и проблем со здоровьем возрастет.

— Алкоголь нарушает работу сердца?

— Да. Ученые доказали, что у пациентов, которые решили отказаться от алкоголя, сократилось число рецидивов аритмии: сердечный ритм стал более стабильным, приближенным к норме.