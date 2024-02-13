Жевательная резинка может привести к асимметрии лица

Привычка жевать вредит не только зубам

Медики предупреждают, частое и долгое использование жевательной резинки приводит к дисфункции деятельности желудка и двенадцатиперстной кишки из-за чрезмерного образования желудочного сока, стиранию зубной эмали и изменению ее оттенка, гастритам и язвам, сухости слизистой ротовой полости.

«При регулярном жевании резинки на определенной стороне может даже случиться лицевая асимметрия. Если жвачкой увлекаются дети и подростки, у них непременно будут осложнения в развитии зубов. Жвачка, особенно если ребенок любит дуть из нее пузыри, существенно отражается на прикусе и провоцирует нестандартное расположение зубов», — предупреждают ортодонты.

Жвачка с сахаром опасна развитием кариеса, а от красителей и вкусовых стабилизаторов, ряда эмульгаторов и антиоксидантов страдают печень и кишечник. Если в жевательной резинке вместо сахара его заменитель (например, сорбит, аспартам, ацесульфам), повода для радости все равно нет: он негативно скажется на сосудах и пищеварительных процессах. Наличие фенилаланина в жвачке может плохо отразиться на нервной системе.