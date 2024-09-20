Жевание считается простым способом наладить пищеварение

Во время еды не нужно торопиться

Испытываете проблемы с работой желудочно-кишечного тракта? Обратите внимание на то, как вы едите. Возможно, причина плохого пищеварения в быстром поглощении еды и недостаточном жевании.

«Ротовая полость — место, где запускается первый этап пищеварения, ведь слюна содержит ферменты, участвующие в переваривании еды», — сообщают гастроэнтерологи.

Чтобы сосредоточиться на еде и тщательно пережевывать, рекомендуется отказаться от всего, что может отвлекать от этого процесса: телефона, телевизора, каких-то параллельных занятий, перекуса на ходу. Также не стоит приниматься за трапезу в нестабильном эмоциональном состоянии, когда вы нервничаете или маетесь скукой.

«Жевать нужно столько, чтобы из еды получилась кашица, а только потом можно глотать — так вы облегчите работу своему ЖКТ и избавите себя от многих неприятностей», — отмечают врачи.

Для слаженного функционирования ЖКТ также требуется: регулярность в приемах пищи, потребление клетчатки, соблюдение водного режима, физическая активность, устранение стрессовых факторов, отказ от вредных привычек.