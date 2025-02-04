Жевание на одной стороне челюсти приводит к выпадению зубов

Это случается из‑за перегрузки челюсти

Стоматологи часто становятся свидетелями, когда у пациентов проблемы с зубами на одной стороне приводят к выпадению зубов на другой. Происходит это, если, например, на какой-то стороне нет зуба либо имеется болезненный кариес и человек избегает нагрузки на пораженные части челюсти, пережевывая пищу только одной, пока здоровой, стороной.

«Это нагружает челюсть чрезмерно, вызывая потерю зубов. Утрачивается опорная зубная ткань, зубы расшатываются и выпадают», — говорят стоматологи.

Во избежание потери зубов важно своевременно лечить образовавшийся кариес и восстанавливать разрушенные зубы. Кстати, аналогичные проблемы с выпадением случаются и тогда, когда импланты или коронки неправильно установлены по прикусу.

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