Женские слезы снижают мужскую агрессию

Негативные проявления сокращаются почти вдвое

Ученым удалось раскрыть неожиданное воздействие женских слез на мужчин. Оказывается, они способствуют снижению агрессии сильного пола.

Для исследования отобрали 25 мужчин, которым нужно было играть на деньги с компьютерным алгоритмом. Правда, участникам сказали, что их соперники реальны, и это мужчины. Игру разрабатывали так, чтобы в ее ходе можно было спровоцировать мужчин на агрессию к своим противникам. Алгоритм «жульничал», а испытуемые хотели отомстить «противникам», чтобы те лишились денег.

Когда до начала игры участникам эксперимента предлагалось понюхать женские слезы (отметим, что они не имеют запаха), у этих мужчин снижалась агрессия почти на 44%.

Явление было также подтверждено МРТ-сканированием: две структуры мозга, задействованные в агрессивной реакции, имели подавленную активность после контакта со слезами.