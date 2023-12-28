Ученым удалось раскрыть неожиданное воздействие женских слез на мужчин. Оказывается, они способствуют снижению агрессии сильного пола.
Для исследования отобрали 25 мужчин, которым нужно было играть на деньги с компьютерным алгоритмом. Правда, участникам сказали, что их соперники реальны, и это мужчины. Игру разрабатывали так, чтобы в ее ходе можно было спровоцировать мужчин на агрессию к своим противникам. Алгоритм «жульничал», а испытуемые хотели отомстить «противникам», чтобы те лишились денег.
Когда до начала игры участникам эксперимента предлагалось понюхать женские слезы (отметим, что они не имеют запаха), у этих мужчин снижалась агрессия почти на 44%.
Явление было также подтверждено МРТ-сканированием: две структуры мозга, задействованные в агрессивной реакции, имели подавленную активность после контакта со слезами.