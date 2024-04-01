Женщины смеются чаще мужчин — это заложено природой

О влиянии смеха на здоровье существует целая наука

День смеха принято отмечать 1 апреля — и это прекрасный повод отнюдь не лишний раз пошутить и похохотать, чтобы поднять настроение себе и окружающим, ведь смех улучшает здоровье и продлевает жизнь. О том, как смех влияет на организм человека, существует даже отдельная научная область и называется она «гелотология».

«Депрессия уж точно не устоит перед взрывом искреннего, веселого смеха, и мир вокруг станет не унылым и враждебным, а удивительно интересным и полным возможностей. Смех заставляет нас чувствовать себя лучше, даже когда нам невесело — это настоящее лекарство от всех болезней. Под действием смеха уменьшается количество гормонов стресса и напряжения, укрепляется иммунная система и вырабатывается больше болеутоляющих тел», — говорят специалисты Городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Ученые доказали, что во время смеха нервная система и мозг получают импульсы, оказывающие благотворное влияние на их работу и на весь организм, смех даже активирует иммунитет, при смехе в организме выделяются дофамин и эндорфин — гормоны счастья, снижающие уровень адреналина и кортизола стрессовых гормонов. Когда мы смеемся, происходит очищение дыхательных путей от скоплений слизи, мы насыщаемся кислородом. Смех включает в работу свыше 300 мышц — это мышцы диафрагмы, живота, лица, ног, рук, спины.

Согласно данным статистики, дети могут смеяться до 400 раз в день, а взрослые — лишь порядка 20, если вообще это делают. Женщинам удается смеяться чаще, нежели мужчинам, поскольку женскую улыбчивость относят к части природных «настроек».