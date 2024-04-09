Женщины после 35 чаще беременеют двойней

Чем старше будущая мама, тем выше шансы

Мечтая стать счастливыми родителями, пара должна учитывать возраст женщины. И дело не в сложностях и заболеваниях, которыми часто пугают врачи, когда «часики тикают», а в том, что счастья может быть в два раза больше и к этому надо быть готовыми.

«Женщины в возрасте 20—24 лет имеют предрасположенность к рождению двойни, равной 2%, а вот дамы от 35 лет повышают эти шансы до 20%. Причина в том, что после 30 лет в женском организме увеличивается концентрация гормона, который отвечает за стимуляцию яичников, потому периодически в овуляционный период случается созревание сразу двух яйцеклеток. Однако это бывает не в каждом месяце», — сообщают медики.

Занятный в факт: в поселке Денисовском Ростовской области в 15 раз больше близнецов, нежели в ином другом населенном пункте. Такая же история в городе Лейк-Эльсиноре в США.