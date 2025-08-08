Женщинам полезно включать в рацион перетертые томаты

Продукт обладает антиоксидантным потенциалом

Женскому здоровью пойдет на пользу наличие в питании перетертых томатов. За счет ликопина в составе помидоры обеспечивают организм антиоксидантным действием.

«Ликопину удается снижать вероятность формирования патологий сердца и сосудов, защищать кожные покровы от негативного воздействия ультрафиолета. Также в мякоти помидоров много калия и витаминов группы В, С и Е, поддерживающих нервную систему, нормализующих метаболизм, укрепляющих иммунитет и повышающих стрессоустойчивость», — говорят нутрициологи.

Преимущество томатов и в их низкой калорийности, а значит, безопасности для фигуры, а еще ликопин остается активным, даже проходя термическую обработку.

