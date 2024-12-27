Женщинам нужно остерегаться этих напитков

Их употребление должно быть строго ограничено

Среди напитков на праздничном столе обычно всегда присутствуют и пакетированные соки, и чаще их употребляют женщины, а это может быть вредно для их здоровья. Врачи советуют внимательнее относиться к таким напиткам, хорошо изучая состав.

«Сок в пакете содержит много сахара, а „жидкому“ сахару свойственно стремительно повышать уровень глюкозы в крови, что провоцирует развитие сахарного диабета и сердечных болезней. Особенно часто с такими патологиями встречаются женщины, у порядка четверти россиянок есть эти недуги», — информируют терапевты.

В одном стакане сока из пакета бывает заключена вся суточная норма сахара, а то и больше. Покупая сок, важно читать состав, лучше брать те напитки, в которых нет добавленного сахара.

Также важно убедиться, что напиток лишен искусственных красителей и ароматизаторов, вредящих кишечной микрофлоре, от состояния которой зависит наше здоровье, особенно иммунитет и психика.

Еще женщинам следует опасаться чрезмерного потребления пива.

«Активные эстрогены, присутствующие в пиве в большом количестве, плохо отражаются на гормональном фоне, вызывая онкологию молочных желез и поликистоз яичников», — предупреждают врачи.

«Диетические» газировки с заменителями сахара тоже плохой выбор. Такие компоненты наносят порой еще больший ущерб здоровью, чем натуральный сахар. Заменители богаты синтетическими веществами, ударяющими по обменным процессам, доводя до метаболических нарушений и ожирения.

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