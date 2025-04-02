Желе — полезный десерт для пищеварения

Это блюдо может считаться правильной сладостью

Если желе готовится на основе фруктовых или ягодных соков без дополнительного сахара и искусственных добавок, десерт входит в число полезных сладостей. В зависимости от используемых ингредиентов желе может содержать витамины С, A, E, а также минералы, например калий и магний. Кроме того, желе делается с использованием желатина, а это источник коллагена, поддерживающий здоровье суставов, кожи и волос.

«Желе может помогать пищеварению благодаря содержанию пектина, который нормализует работу кишечника и улучшает его перистальтику», — говорят диетологи.

В зависимости от способа приготовления желе может содержать относительно низкое количество калорий, что делает его отличной альтернативой более калорийным десертам. При правильном выборе ингредиентов желе становится отличным вариантом для тех, кто следит за своим весом или придерживается здорового образа жизни.