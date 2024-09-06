Желание есть лед бывает при дефиците железа

Какие еще проблемы маскируются за пагофагией

Пагофагия — это компульсивное употребление льда. В отличие от пикофагии — тяги к поеданию различных несъедобных вещей, типа земли, бумаги, волос и прочего, пагофагия может считаться относительно безопасным пристрастием, потому часто остается незамеченной. А зря. Постоянное желание держать во рту лед или употреблять напитки со льдом может говорить о патологии.

Пагофагия способна стать причиной повреждения зубов, повышения их чувствительности, заболевания лор-органов, что кажется не таким страшным, как последствия от вкушения глины или камней, например. Однако за пагофагией может скрываться анемия.

«Порой пагофагия является симптомом железодефицитной анемии — снижения гемоглобина и эритроцитов в крови, что влияет на получение кислорода всеми тканями организма. При пагофагии нужно сдать анализы, особенно если симптом сопровождается другими признаками: постоянной усталостью, проблемами с волосами, синдромом беспокойных ног и прочими», — говорит заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Пагофагия также может быть связана с сухостью во рту, которая развивается на фоне приема некоторых лекарственных препаратов, лучевой или химиотерапии, нарушений работы слюнных желез, в том числе сопряженных с аутоиммунными ревматологическими заболеваниями, либо постоянного дыхания через рот, употребления алкоголя или табака.

Если человек осознает, что поедание льда ему не очень-то и нравится, да к тому же причиняет вред, но отказаться от этой затеи он все равно не в состоянии, нужна консультация психотерапевта.