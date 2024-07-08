Жара может влиять на образование камней в почках

А также на обострение уже имеющейся проблемы

Жаркая погода способна привести человека к мочекаменной болезни. Такая патология может впервые о себе заявить либо обостриться летом при уже выставленном диагнозе.

«В условиях жары организм интенсивно теряет влагу, и обезвоживание осуществляется за счет активного потоотделения. Моча при этом делается более концентрированной, что приводит к образованию центров кристаллизации солей. Из-за этого повышаются риски формирования камней в почках или мочевом пузыре, порой это случается в короткие сроки, буквально за два месяца», — сообщают медики.

Избежать такой неприятности позволит достаточное поступление жидкости в организм. Помните, что в жару вам требуется больше воды, чем обычно.