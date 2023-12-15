Землю накроет очередная магнитная буря

Как метеозависимым пережить этот момент

Метеорологи информируют о сильнейшей за последние шесть лет вспышке на Солнце, зафиксированной 14 декабря. Это значит, что уже завтра метеозависимые люди ощутят на себе всю тяжесть солнечной активности.

«Ученые доказали, что электромагнитное поле влияет на деятельность ряда органов, и в первую очередь сердечно-сосудистой системы и надпочечников. Самому геомагнитному возмущению не свойственно вызывать специфические заболевания, но оттого, что системы регуляции организма сталкиваются с разбалансированием, люди отмечают сложное течение имеющихся у них функциональных нарушений. Совокупная реакция всех систем в организме зависит от амплитуды магнитной бури, и предсказать последствия не представляется возможным», — говорят медики.

Самый магниточувствительный участок мозга — это гипоталамус, он совместно с гипофизом создает единый гипоталамо-гипофизарный комплекс. Гормонам этого комплекса подвластно управление железами внутренней секреции с помощью нервной системы и крови.

Магнитными бурями создается замедление капиллярного кровотока, и, как следствие, появляется кислородное голодание тканей, усугубляются проблемы с артериальным давлением. Значительную часть инфарктов, гипертонических кризов и инсультов фиксируют как раз в период солнечных бурь. Также в это время людей беспокоит тахикардия и запускаются мигренозные триггеры.

«Изменившийся гормональный фон заставляет человека беспокоиться, испытывать нарушения сна. Геомагнитным возмущениям удается обострять свыше 30 патологий здоровья», — отмечают врачи.

Чтобы сократить риски побочных реакций организма от магнитной бури:

• контролируйте значения артериального давления, своевременно принимайте свои медикаменты;

• обеспечьте себя достаточным количеством кислорода, проветривайте помещения;

• больше отдыхайте, ограничьте в этот период физическую активность;

• откажитесь от вредных привычек;

• питайтесь здоровой пищей, воздержитесь от жареных и острых блюд, не переедайте, пейте больше воды;

• создавайте себе хорошее настроение, получайте положительные эмоции.