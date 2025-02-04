Зеленый смузи очистит кожу и оздоровит кишечник

Напиток употребляют свежеприготовленным

Смузи — это густой напиток, основу которого составляют взбитые блендером фрукты, овощи, зелень. Рецептов смузи существует очень много. Рассмотрим зеленый смузи, очищающий кожу и оздоравливающий кишечник.

Ингредиенты: горсть шпината, по одному банану, киви и зеленому яблоку, столовая ложка тыквенных семечек, сок половины лимона, теплая вода — она должна на 2/3 покрыть нарезанные компоненты в чаше блендера.

Приготовление: фрукты необходимо нарезать, соединить с остальными компонентами и взбить в блендере. Пить смузи нужно сразу.

Отметим, порция должна равняться одному стакану и не превышать 300 миллилитров. Пить смузи рекомендуется после обеда или в часы полдника.