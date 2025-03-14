Здоровый сон в Челябинске стоит от 3500 рублей

Что предлагают медицинские центры для улучшения сна

Существует множество факторов, которые мешают человеку хорошо спать ночью. Одними из наиболее распространенных причин ухудшения качества сна являются стресс и тревожность — эти эмоциональные состояния порождают беспокойство, что затрудняет процесс засыпания и приводит к частым пробуждениям в течение ночи.

«Среди других аспектов, нарушающих сон, — сбитые биоритмы, кофеин и другие стимуляторы, употребляемые во второй половине дня, неудобное спальное место или подушка, неподходящая для сна атмосфера — шум, свет, температура в спальне, световое излучение от электронных устройств, подавляющее выработку мелатонина, проблемы со здоровьем — болевой синдром, апноэ сна, депрессия, синдром беспокойных ног», — говорят сомнологи.

Для улучшения сна важно обратить внимание на все, что мешает хорошо спать, и внести изменения в образ жизни и привычки. Если самостоятельно наладить сон не получается, нужно обратиться к врачу.





В медицинских центрах пациентам могут предложить пройти полисомнографию — это комплексное обследование, оценивающее функционирование организма во время сна и выявляющее патологические отклонения. Стоимость такой диагностики — в пределах 10 000 рублей.

Другой метод исследования — актография, с ее помощью проводится анализ активности пациента в течение дня и ночи, что выявляет особенности циркадных ритмов. Для этого придется некоторое время походить с небольшим датчиком — актографом.

Также врачи предлагают пульсоксиметрию для изучения параметров дыхания и насыщения крови кислородом на протяжении ночного сна или целых суток.

Это еще не все, что используют сомнологи для определения причины ухудшения качества сна. Диагностика подбирается на основе жалоб пациента во время консультации. Кстати, прием у сомнолога в среднем обойдется в 3500 рублей.