Затяжной кашель может быть симптомом рака легкого на фоне приема БАДа

Патология развивается не только у курильщиков

Рак легких входит в список лидирующих онкопатологий, поражающих человека. В зоне особого риска находятся люди, трудящиеся на вредных производствах, и, конечно, курильщики. Однако курение представляет опасность не только для тех, кто зависим от привычки, но и для окружающих.

«К раку легкого может привести даже пассивное курение, ведь люди, находящиеся рядом с дымящей сигаретой, дышат канцерогенными веществами — формальдегидом, мышьяком и фенолом», — предупреждают врачи.

Риски столкнуться с патологией возрастают и у тех, кто злоупотребляет алкоголем или бесконтрольно принимает БАДы — ретинол, каротиноиды, витамин Е.

Главные признаки онкопоражения легких: затяжной кашель (дольше 21 дня), усиление продолжительного кашля, рецидивы инфекций дыхательных путей, примеси крови в мокроте, болезненные ощущения во время дыхания или кашля, непроходящая одышка, чувство постоянной усталости, проблемы с аппетитом и снижение массы тела.