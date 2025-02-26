Защититься от депрессии можно при помощи апельсина

Достаточно одного фрукта в день

Представители науки доказали, что, съедая по одному среднему апельсину в день, можно снизить вероятность формирования депрессивного расстройства у человека на 20%.

«Цитрусовым удается воздействовать на кишечный микробиом, в особенности влиять на бактерию Faecalibacterium prausnitzii, которая отвечает за регулирование уровней серотонина и дофамина — гормоны являются ключевыми нейромедиаторами, обеспечивающими хорошее настроение», — сообщается об исследовании.

Ученые пришли к такому выводу, изучив данные о питании и состоянии здоровья 100 тысяч женщин.