Защитить зубы от кариеса можно сыром

Молочными продуктами следует питаться на постоянной основе

Имеющийся в молочных продуктах кальций не только укрепляет костную ткань, но и способствует поддержанию кислотно-щелочного баланса ротовой полости, оказывая благоприятное воздействие на зубы и предупреждая их кариозность.

«При разжевывании молочных продуктов, в особенности сыра, активизируется производство слюны, которая оказывает нейтрализующее действие на кислоты и щелочи, ухудшающие зубы», — сообщают стоматологи.

Изменение кислотности на зубах после еды является нормальным процессом, но при обильном количестве кислоты запускаются механизмы формирования кариеса. Сыром же осуществляется стабилизация водородного показателя (pH), что обеспечивает защиту эмали от разрушения и появления кариозных полостей.